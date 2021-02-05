5 Şubat işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bugün İşsizlik maaşı (ödeneği) yattı mı?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri bugün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Aralık ayına gelinmesiyle beraber bu ayın ödenekleri binlerce vatandaş araştırmalara başladı. Bu ücretin hesaplara yatacağı tarihler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, İşsizlik maaşı yattı mı? 5 Şubat işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?
Bu kapsamda her ay KÇÖ ödemeleri ile beraber aynı tarihlerde gerçekleştirilen ödemelerin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirilmişti. Beklenen gün geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yapılacak…
İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için izlenilmesi gereken adımlar şunlardır: