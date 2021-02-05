5 Şubat işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bugün İşsizlik maaşı (ödeneği) yattı mı?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri bugün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Aralık ayına gelinmesiyle beraber bu ayın ödenekleri binlerce vatandaş araştırmalara başladı. Bu ücretin hesaplara yatacağı tarihler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, İşsizlik maaşı yattı mı? 5 Şubat işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Bu kapsamda her ay KÇÖ ödemeleri ile beraber aynı tarihlerde gerçekleştirilen ödemelerin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirilmişti. Beklenen gün geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yapılacak…