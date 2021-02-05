‘Cargo Talks’ ile sektörün geleceği tartışılacak

Türk Hava Yolları'nın(THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo tarafından düzenlenecek dijital etkinlik 'Cargo Talks' ile sektörün geleceği masaya yatırılıyor



Ücretsiz ve herkese açık olacak ve www.cargotalksbyturkishcargo.com sitesi üzerinden kayıt yaptırılan dijital etkinlik, 10 Şubat'ta Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen'in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü ise ünlü blogger Sam Chui yapacak.



Hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişlerinin yapılacağı, dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi konuların konuşulacağı 'Cargo Talks' isimli web seminerde, hava lojistik sektörünün nabzını tutan paydaşlar bir araya gelecek.



Hava lojistiğinin salgın sürecindeki durumu, artan maliyetler, esneklik alanları, dijitalleşme ve akıllı teknolojiler gibi önemli gelişmelerin konuşulacağı uluslararası etkinlikte 'Hava Kargonun Geleceği ve Hava Kargoda Dijitalleşme' panelleri ile aşı taşımaları için yapılacak sunumdan oluşacak

Panel sırasında interaktif bir oyun olan kahoot yarışması yapılacak ve webinara özel olarak hazırlanmış dijital oyun katılımcıları, uçak bileti kazanma şansı için yarışacak.