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Dolar kritik seviyede! Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar ve euro fiyatları, döviz kuru grafikleri

Dolar kuru ve döviz fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Haftanın son işlem gününde TL ve döviz alış satış işlemi yapacak olanlar, "Bugün dolar ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 'da dolar, euro ve döviz fiyatları bugün kritik seviyede seyrediyor. Bu başlık altında, dolar / TL ve diğer döviz fiyatları yer almaktadır. Ayrıca, sayfası üzerinden dönmelik dolar ve euro grafiklerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.2.2021 09:48 Son Güncelleme: 5.2.2021 09:54 ABONE OL
Dolar kritik seviyede! Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar ve euro fiyatları, döviz kuru grafikleri

Haftanın son işlem gününde de dolar aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD'dedeki gelişmeler ve yaşanan son küresel olaylar sonrası uzmanlar, dolar ve euro'da düşüşün devam edeceğini öngördüklerini söylemişti. En iyi dolar tahmincisi finans kuruluşu ise doların sert düşüşte olacağını yatırımcılar ile paylaşmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da 7,1350 liradan alınan dolar, 7,1370 liradan, 8,5420 liradan alınan euro ise 8,5440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,13 liradan, euro ise 8,55 liradan satılmıştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,1390 7,1400
Avro 8,5390 8,5400
Sterlin 9,7400 9,7900
ANKARA
ABD Doları 7,1100 7,1700
Avro 8,5000 8,5700
Sterlin 9,6700 9,8700

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Dolar kritik seviyede! Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar ve euro fiyatları, döviz kuru grafikleri
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