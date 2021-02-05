Dolar kritik seviyede! Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar ve euro fiyatları, döviz kuru grafikleri

Haftanın son işlem gününde de dolar aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD'dedeki gelişmeler ve yaşanan son küresel olaylar sonrası uzmanlar, dolar ve euro'da düşüşün devam edeceğini öngördüklerini söylemişti. En iyi dolar tahmincisi finans kuruluşu ise doların sert düşüşte olacağını yatırımcılar ile paylaşmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da 7,1350 liradan alınan dolar, 7,1370 liradan, 8,5420 liradan alınan euro ise 8,5440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,13 liradan, euro ise 8,55 liradan satılmıştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: