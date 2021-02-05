DSİ son 18 yılda Şanlıurfa’da 3 baraj 4 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.

2021 YILINI SULAMADA HAMLE YILI İLAN ETTİK

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." dedi.

GAP'IN MÜNBİT TOPRAKLARINI SULAMAYA AÇIYORUZ…

Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Şanlıurfa ilinde inşa edilen39 sulama tesisi ile 2.734.740 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür YILDIZ,' Böylece Şanlıurfa topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 1 milyar 179 milyon 754 bin 756 TL ilave zirai gelir artışı sağladık.

34 BİN 306 DEKAR ARAZİDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…

Şanlıurfa'mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 348 Bin 306 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 248 Milyon 630 Bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Şanlıurfa zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.' dedi.

"ŞANLIURFA'MIZA 3 BARAJ VE 4 GÖLET KAZANDIRDIK"

GAP'ın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Şanlıurfa'mızda ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 99 adet Tesis ile 10 Milyar 463 Milyon 096 Bin 629 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ,' Şanlıurfa'da son 18 yılda 3baraj ve4 gölet inşa ettik. İnşaatı Devam Eden 3 Baraj ve 2 Gölet ile 9 Bin 756 Dekar Arazi Daha Sulamaya Açılacaktır. Diğer taraftan Şanlıurfalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 baraj ve 2göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ŞANLIURFA'YA MENBA KALİTESİNDE İÇME SUYU

Genel Müdür YILDIZ, Diğer taraftan İnşaatı devam eden 6 adet içme suyu tesisin 2050yılı sonuna kadar tamamlayarak, yılda 63,87 milyon m³ içme suyu temin edilecektir.

ŞANLIURFA'DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTIYORUZ

Ayrıca; Şanlıurfa İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 20 adet taşkın koruma tesisi ile 42 yerleşim yeri ve 1.233 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.