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EBRD’den KOBİ’lere yeni destek modeli

Giriş Tarihi: 5.2.2021 ABONE OL
EBRD’den KOBİ’lere yeni destek modeli
AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de özel sektöre odaklanmaya devam edeceklerini, KOBİ'ler için yeni bir destek modeli hazırladıklarını ve tedarik zinciri finansmanıyla KOBİ'lere avantaj sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Tuerkner, Kovid-19 salgını sürecinde EBRD'nin Türkiye'de 1.7 milyar euro yatırım yaptığını ve bunun yüzde 50'sinin bankacılık sektöründe gerçekleştiğini kaydetti. Tuerkner, Türkiye'de daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı görülebileceğini ifade etti. 2020 yılı Türkiye büyüme verilerinin sıfıra yakın gerçekleşebileceğini öngören Tuerkner, 2021'deki büyüme tahminlerinin ise yüzde 5-6 aralığında olduğunu açıkladı.
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EBRD’den KOBİ’lere yeni destek modeli
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