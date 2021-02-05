Kayseri'de yeni raylı sistem hattı için imzalar atıldı

Yeni tramvay hattı projesi imza töreni Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hattın devreye alınmasıyla birlikte Kayseri'deki raylı sistem hattının 48 kilometreye ulaşacağını söyledi.

2 YILDA TAMAMLANACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüklenici firma yöneticileri ile birlikte yapım sözleşmesine imza attıktan sonra, tramvay hattının hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:"Hatırlanacağı üzere 30 Aralık'ta 5.5 kilometrelik tramvay hattı ile ilgili ihalemizi yapmıştık. O ihale gerçekleşmiş durumda, imzalar atıldı. Projenin yapım süresi 36 ay olarak ön görülüyor ama inşallah 2 sene içerisinde hattımız hayata geçmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte tramvay hattımız 48 kilometreye uzanacak. Ayrıca Şehit Furkan Doğan Yurdu'muzun orada tramvay ile araçların kesiştiği yerde katlı kavşağımızın çalışmaları da sürüyor. O da yaklaşık 7-8 ay içerisinde tamamlanacak" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONFORLU VE RAHAT ULAŞIM

Bu projenin tamamlanması ile özellikle Erciyes Üniversitesi öğrencileri için önemli ölçüde yerleşim yerlerinden biri olan Talas Anayurt bölgesinin raylı sistem ile üniversiteye bağlanması hedefleniyor. Bu sayede üniversiteye erişim sağlayan kesimin rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmeleri amaçlanıyor. Raylı sistem devreye girmesi ile birlikte otobüs güzergahlarının planlanması sonucunda her iki toplu ulaşımın entegre çalışması ile Anayurt bölgelerinden üniversite içine gelecek karayolu araçlarının azalması sağlanacak. Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile bağlantılı olacak şekilde Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu ve deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dahil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılacak.