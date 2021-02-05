Köylü kadınlardan kıskandıran başarı

Uludağ'ın eteklerinde bulunan tarihi Zeyniler köyünde bir ayara gelen 43 köy kadını kooperatif kurmaya karar verdi. Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifini kurarak bu çatı altında birleşen köylü kadınları, el emekleri ile ürettikleri doğal lezzetleri satmak için bir de Konak açtı. Konakta kendi ürettikleri doğal ürünleri ziyarete gelenlere sunan kadınlar, pandemi tedbirleri kapsamında konaklarını işletemeyince yine boş durmadı. Onlarca çeşit doğal ürünü elleriyle hazırlayan kadınlar, bu ürünleri paket servis ve kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

PANDEMİ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİRDİK

Pandemi dönemi dolayısıyla Konağı kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, "Köyümüz kadınlarıyla kooperatif kurduk. Köyümüzde bulunan konakta köyümüze gelen konuklara yaptığımız doğal ürünleri sunuyorduk. Pandemi dolayısıyla işletmemiz kapanınca biz de yaptığımız ürünleri şehir merkezine paket servisle göndermeye başladık. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen siparişleri kargoyla gönderiyoruz. Pandemi dönemini çok iyi değerlendirdik. Ürettiğimiz ürünleri paket servis ve kargoyla gönderime başladık. Siparişlere yetişmekte zorluk çektik ama başardık." dedi.