Vali Ali İhsan Su: Mersin önemli bir lojistik üssü olacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 515 bin metrekare alanda hizmet verecek olan, içerisinde idari ve sosyal hizmet binaları, vagon atölyeleri ve gözetleme kulesinin yer alacağı ve ülkemizin önemli lojistik üslerinden biri olması hedeflenen Yenice Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yenice Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Su, Lojistik Merkezi'nin hem Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya hem de ülkemizin diğer bölgelerine önemli bir lojistik hizmeti sağlayacağını belirterek, merkezin tam olarak faaliyete geçtiğinde Mersin'in önemli bir lojistik üssü olmasına büyük katkılar sunacağını söyledi.