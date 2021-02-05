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'te 150 girişime 2 milyon lira destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Müdürlüğü, Siirt’teki işletmeleri desteklemeye devam ediyor.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 5.2.2021 11:02 ABONE OL
Siirt'te 150 girişime 2 milyon lira destek

KOSGEB Siirt Müdürlüğü 2020 yılında yeni işletme kurmak isteyen girişimci adaylarına, yeni kurulan işletmelere, önceden kurulmuş olan mevcut işletmelere, destek programları kapsamında, önemli ekonomik destekler sağladı.

2020 yılında girişimcilik desteklerinden yararlanan 150 işletmeye toplamda 2 milyon 120 bin Türk lirası destek verildi.

2020 yılında, yeni kurulan işletmeler ile önceden kurulmuş işletmelere verilen ve içerisinde fuar katılımı, nitelikli eleman desteği, belgelendirme desteği, patent/faydalı model desteği gibi çeşitli destek kalemlerinin yer aldığı 'İşletme Geliştirme Destek Programı' ve 'Genel Destek Programları'ndan 59 işletme yararlandı.

Bu işletmelere 704 bin Türk lirası destek sağlandı.

Girişimcilik desteklerinden faydalanan 29 işletme, faizsiz ve düşük faizli kredilerden yararlandı.

KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteğiyle oluşturulan kredi hacmi ise 1 milyon 610 bin Türk lirası oldu.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Siirt KOSGEB müdürlüğünden danışmanlık desteği alabilirler.

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Siirt'te 150 girişime 2 milyon lira destek
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