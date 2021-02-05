SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün resmen çakıldı! 5 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları son dakika haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı yaşadığı büyük düşüşün ardından 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyrederken bu hafta itibarı ile adeta tepetaklak oldu. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

5 ŞUBAT 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 5 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.