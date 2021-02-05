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: bugün resmen çakıldı! 5 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve fiyatları ne kadar?

Serbest piyasaların son işlem gününde, büyük bir düşüşte olan hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. fiyatı bugün 411 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ise büyük bir düşüş yaşıyor. Peki, 5 Şubat 2021 çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 5 Şubat güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek son dakika...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 07:05 Son Güncelleme: 5.2.2021 07:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün resmen çakıldı! 5 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı yaşadığı büyük düşüşün ardından 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyrederken bu hafta itibarı ile adeta tepetaklak oldu. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

5 ŞUBAT 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 5 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.751,00
  • Satış: 2.790,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.743,00
  • Satış: 2.785,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,66
  • Satış: 411,75

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.343,00
  • Satış: 1.365,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 672,00
  • Satış: 683,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.639,76
  • Satış: 2.693,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,89
  • Satış: 401,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün resmen çakıldı! 5 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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