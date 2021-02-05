Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip ediyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Şubat ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Ödenekten faydalanan kişiler bu ödeneğin yatacağı o tarihi merak ediyor…