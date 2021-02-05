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Şubat ayı yatan iller güncel listesi: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

Her ay düzenli olarak belirli tarihler aralığında hesaplara yatan Şubat ayı (parası) araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. tarafından sağlanan bu ödenek evlerinde bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu kişilere sağlanıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Giriş Tarihi: 5.2.2021 11:46 ABONE OL
Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip ediyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Şubat ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Ödenekten faydalanan kişiler bu ödeneğin yatacağı o tarihi merak ediyor…

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?
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