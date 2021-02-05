Şubat ayı faiz kararı için gözler o toplantıda! TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Uzmanlar, enflasyonla mücadelede TCMB'nin sıkı para politikası duruşunun yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtirken Şubat ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz ay yüzde 17 oranında sabit tutulan kararın ardından Şubat ayında gerçekleşecek toplantıda çıkacak karar merak konusu haline geldi. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Şubat ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte TCMB faiz kararına dair tüm detaylar…

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yılın ilk yarısında politika faizi mevcut seviye veya biraz üzerinde (enflasyonun olası tepe noktası durumuna göre bir faiz artırımı opsiyonu daha olabilir) olacaktır, sonrasında ise enflasyon düştükçe uyumlu bir şekilde faizler gerileyebilir." İfadelerini kullanmıştı. Şimdilerde gözler TCMB Şubat ayı faiz kararı için bu ay gerçekleşecek PPK toplantısında…