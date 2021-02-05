Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? 5 Şubat Kısa Çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Milyonlarca kişinin faydalanmakta olduğu Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin bugün başlayacağını ifade eden bir açıklama yapmıştı. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 5 Şubat KÇÖ Kısa Çalışma ödeneği yattı mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri yaklaştıkça bu konu binlerce vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz ay e-Devlet üzerinden alınan başvuru süreci de 31 Ocak tarihinde sona ermişti 28 Şubat 2021'e kadar uzatılan ödeneğin Şubat ayı ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirilecek…