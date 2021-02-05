Temelimiz sağlam geleceğe güvenle bakıyoruz

2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom Grubu, bu dönemde elde ettiği yüksek gelir büyümesi ve rekor net kârla dikkatleri üstüne çekti. Konsolide gelirlerini yıllık yüzde 20'lik artışla 28.3 milyar liraya çıkaran grup, 12 yıl önce gerçekleşen halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. Bu dönemde Türk Telekom'un net kârı da 3.2 milyar TL ile en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Sapanca'da basın mensupları ile bir araya gelerek 2020 yılı finansal sonuçlarını paylaşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Sağlam temeller üzerinde duruyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Markamızın gücüne inanıyoruz ve elde ettiğimiz güçlü bilançomuzla önümüzü çok net görüyoruz" diye konuştu. Önal, bu yıl da grup olarak konsolide gelirlerde yıllık yüzde 14 seviyesinde artış ve yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK hedeflediklerini söyledi.2020'de 2.6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışına ulaştıklarını söyleyen Ümit Önal, "Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullar altında geçen 2020'yi de başarıyla geride bıraktık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye'nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde 'fiber hane kapsamamızı' 26,8 milyona çıkardık. Türkiye'nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük" dedi.5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Önal, "5G'nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G'ye hazırız. Bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz" dedi. 2020'de iştiraklerinin gruba katkılarını net şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Önal, grup şirketleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışı gelirleri toplamının, 2020'de yıllık yüzde 56 büyüme kaydettiğini belirtti.2020'DE 2.6 milyon net abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı 50.4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı olan yüzde 18 ile toplam 13.4 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU, 2020'de yıllık bazda yüzde 14.2 yükselirken fiber abone sayısı, yıllık yüzde 47'nin üzerinde güçlü artış ile 6.2 milyonu aştı. Mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1.1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4.7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net abone ile 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi. 331 bin kilometrelik fiber ağı ile Türk Telekom'un ulaştığı fiber hane sayısı ise 26.8 milyona çıktı.AKBANK, İş Bankası ve Garanti BBVA'ya ait yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin satışının geldiği aşama ile ilgili olarak da Önal, "2019'da Morgan Stanley'e hisselerin satışı için olası isteklilere görüşme yetkisi verildi. Biz şirketin 5 yıllık stratejik planını hazırladık" dedi.ŞİRKETİN yatırım harcamaları 2020'de yüzde 36 artışla 6.7 milyar TL'ye yükseldi. 2020'de yatırımda iki kere yukarı yönlü revize ettikleri yılsonu hedeflerini aştıklarını hatırlatan Önal, bu yıl da 7.7 milyarlık yatırım hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 9 bin kişiyi, bu yılın ocak ayında da 500 kişiyi işe aldıklarını belirten Önal, "Pandemi nedeniyle uzaktan çalışma devam ediyor. İstihdama halel getirmeyecek şekilde devam edeceğiz" dedi.