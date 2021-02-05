Üreticiden direkt alıcıya ulaştırıyor

SON dönemde faiş fiyatlar ile dikkat çeken marketler kamuoyunda yer alırken, Anpa Gross, pazar fiyatından uygun fiyatlar ile müşterilerini ürünler ile buluşturdu. 4. şubesinin kapılarını 1 Şubat günü açan Anpa Gross, Kartal'a yaptığı 15 bin metrekarelik alana sahip, 50 milyon TL'lik yatırım ile Anadolu yakasındaki müşterileriyle buluştu. Uygun fiyata kaliteli alışverişin adresi olduklarını vurgulayan Anpa Gıda CEO'su Mehmet Yeğen, "İddia ediyoruz ki biz piyasada en uygun fiyata en kaliteli ürünleri satıyoruz. Piyasaların fiyat baskılarına rağmen fiyatlarımızı yükseltmeyeceğiz" dedi.