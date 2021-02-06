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gelişmeleri 6 Şubat 2021 canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını sürecinde direkt olarak etkilenerek bir dönem rekor üstüne rekor kıran şimdilerde yaşadığı düşüşü ile milyonların gündemindeki yerini alıyor. Vatandaşlar gün içerisinde bu yatırım aracına dair canlı ve güncel rakamları yakından takip ederken 6 Ocak bugün altının gram fiyatı, serbest piyasalardan gelen verilere göre; 410 TL olarak kaydedildi. Bir dönem 500 TL’nin üzerine çıkan sarı metalin bu düşüşü bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, 6 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 6.2.2021 06:25 Son Güncelleme: 6.2.2021 07:48 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 6 Şubat 2021 canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Bugün de milyonların gündeminde yerini alan altın fiyatları hafta başında yaşadığı düşüşünü devam ettiriyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınında yaşanan gelişmelerle beraber fiyatların tavan yaptığı gözlemlenirken sarı metal ardından ise gelen olumlu yöndeki aşı haberlerinin ardından ciddi bir düşüşe imza attı. Peki, Serbest piyasalara göre; 6 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR!

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 410 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 669 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamlara kilitlendi…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 369,75

SATIŞ: 398,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.727,00

SATIŞ: 2.770,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ:2.664,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 666,00

SATIŞ: 680,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,38

SATIŞ:409,46

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 6 Şubat 2021 canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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