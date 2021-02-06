Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 6 Şubat 2021 canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Bugün de milyonların gündeminde yerini alan altın fiyatları hafta başında yaşadığı düşüşünü devam ettiriyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınında yaşanan gelişmelerle beraber fiyatların tavan yaptığı gözlemlenirken sarı metal ardından ise gelen olumlu yöndeki aşı haberlerinin ardından ciddi bir düşüşe imza attı. Peki, Serbest piyasalara göre; 6 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR!

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 410 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 669 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamlara kilitlendi…