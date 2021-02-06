Destekler arttı, üretim patladı

Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik devlet destekleri kapsamında Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından Gaziantep'teki çiftçilere geçen yıl çiftçilere 171 milyon liralık destek verildi. Gaziantep'te destekleme kapsamında 11 ürün için son 17 yılda çiftçiye yapılan destek ödemelerinin toplamı ise 1,8 milyar liraya ulaştı. Listenin başında yer alan Antepfıstığı, zeytin, kırmızıbiber, sarımsak ve yeşil nane üretimi desteklerle birlikte tırmanışa geçti.

Gıda ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep'in ülkedeki tarımsal ürün ihracatının yüzde 11'ini tek başına karşıladığını belirterek, 2020 yılında 2,4 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldığını söyledi. Karayılan, "Türkiye'nin makarna ihracatının yarısından fazlasını tek başına yapan Gaziantep'ten 2020 yılında 570 bin ton makarna ihraç edildi. İrmik üretiminde de ilk sırada gelen Gaziantep bu ürün grubunda ülkemiz ihracatının yüzde 72'sini gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Türkiye'den yapılan Antepfıstığı ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştiren Gaziantep'te meyve alanlarının yüzde 65'inde Antepfıstığı ağaçları ekili durumda olduğunu bildiren Karayılan, "Antepfıstığında ülke üretiminin yüzde 31'ini üreten Gaziantep'te 2020'de rekolte 103 bin ton oldu. Son yıllarda zeytinciliğin de arttığı ilimizde ülke üretiminin yüzde 7,5'i gerçekleştiriliyor. İlimizin meyve arazilerinin yüzde 21'ine zeytin ekili ve bu miktar her yıl düzenli olarak artıyor" dedi.

Gaziantep'te kırmızıbiber, sarımsak ve yeşil nane üretimini stratejik olarak öne çıkardığını kaydeden Karayılan, şunları dile getirdi:

"Gaziantep, yeşil nane üretiminde de lider konumda. Geçen yıl nane üretimi yüzde 46 artan Gaziantep'te 18 bin 235 ton nane üretildi. Bu rakam da ülke toplam üretimin yüzde 65'ine denk geliyor. Sarımsak üretiminde de son yıllarda artan üretimle Kastamonu'yu geride bırakarak liderliğe yükselen ve ülke üretiminin yüzde 21'ini gerçekleştiren Gaziantep, geçen yıl yüzde 450 oranındaki artışla 34 bin ton civarında sarımsak üretti. Kırmızıbiber üretiminde de ülke rekoltesinin dörtte birini tek başına karşılayan Gaziantep'te 40 bin dekarlık alanda yapılan üretimle 66 bin 602 tonluk rekolte elde edildi. Şanlıurfa'nın ardından ülkede ikinci sıradaki üretici konumunda olan Gaziantep'te 27 biber işleme tesisi hizmet veriyor."

Bakanlık olarak Gaziantep'te bazı ürünlere özel destekler sağladıklarını bildiren Karayılan, ülke genelinde uygulanan tarımsal üretimi arttırmaya yönelik desteklerden de Gaziantepli çiftçilerin en iyi şekilde yararlandığını söyledi. Karayılan, "Tarımsal üretimi arttırmaya yönelik devlet destekleri kapsamında Gaziantep'teki çiftçilere geçen yıl çiftçilere 171 milyon liralık destek verdik. Gaziantep'te destekleme kapsamında 11 ürün için son 17 yılda çiftçiye yapılan destek ödemelerinin toplamı ise 1,8 milyar liraya ulaştı" dedi.