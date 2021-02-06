Halka arzlara yeni kolaylıklar geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz sürecindeki şirketlerin izahname ve ihraç belgesinde yer alacak tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde düzenlemeye gitti. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat- Mayıs 2021 döneminde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenecek. 1 Ocak-1 Mart döneminde, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolar "Son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolarla dokuz aylık ara dönem finansal tablolar" olarak belirlendi.