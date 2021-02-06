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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yapıldı

Giriş Tarihi: 6.2.2021 ABONE OL
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yapıldı
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 milyon 320 bin kişiye; 2.1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapıldığını da bildirdi. 1 milyon 320 bin kişiye, 2.1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği kapsamında, Kovid-19 salgınının başından bu yana 3.8 milyon kişi için 27.6 milyar lira ödendiğini de aktardı.
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yapıldı
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