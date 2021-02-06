Risk primi pandemi öncesine geriledi

Türkıye'nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) mart ayından bu yana ilk defa 300 baz puan seviyesinin altına geriledi. Türkiye'nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) pandemiden sonra ilk defa 300 baz puan seviyesinin altını gördü. 21 Nisan'da bu yılın zirvesini gören CDS yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, düşüş eğilimine girmişti. Kasım ayı başında yüzde 50'ye yakın düşüş kaydeden CDS, 5 Şubat Cuma günü 292.671 baz puan seviyesine geriledi.