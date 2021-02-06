Son dakika Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 6 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Haftanın altıncı gününde gerek yatırımcı gerek satıcısı tarafından canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Koronavirüs kaynaklı en güvenli yatırım aracı olarak görülen sarı metalin alış ve satış rakamları sürekli değişiyor. Son aylarda en düşük seviyeleri gören gram altın 410 TL, çeyrek 669 liradan işlem görerek yatırımcının ilgisini çekiyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 ŞUBAT 2021

Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta da sonu dahil olmak üzere yine milyonların gündeminde yer aldı. Son günlerde düşüş eğilimini sürdüren Gram altın 410 TL, Çeyrek 669 TL fiyatlarıyla işlem görürken bu noktada altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde yakından takip ediliyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!