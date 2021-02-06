Tezgahlar balık avının sona ermesini bekliyor

Hamsi balığının küçük avlanmasından dolayı bir süre önce balık avı yasağı getirilmişti. 3 defa uzatılan balık avı 7 Şubat tarihinde sona eriyor. Balık avının sona ermesiyle birlikte gece saatlerinde avcıların denize açılacağı ve en az 12 santimetre boyunda hamsilerle dönmesi bekleniyor. Av yasağı süresince hamsilerin boylarının büyüdüğünü belirten balıkçılar. Av yasağı süresince depodaki hamsilerin tezgahlara çıktığını ve fiyatlarının 35-40 liraya kadar yükseldiğini belirterek av yasağından sonra fiyatların hızla 20 TL'ye kadar düşebileceğini kaydettiler.



Hamsinin bir çok bölgede bulunduğunu belirten balıkçılar Karadeniz'de 2 ay, Ege'de ise 12 ay hamsi avlandığını Balıkçıların tedariği İzmir'den yaptıkları ve Hamsinin, Danimarka, Fransa ve Almanya'ya gittiğini kaydettiler. Yasaklardan dolayı tedariğin karşılanmakta zorlanıldığı ve her yıl 200 ton civarında hamsinin ihraç edildiği kaydedildi.



Karadeniz'de yasal avlanabilir boy uzunluğu altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile getirilen av yasağının, Ege hamsisine ilgiyi arttırdığı yasağın kalkması ile birlikte daha büyük ve lezzetli hamsilerin tezgahlara geleceği fiyatlarının ise 40 TL'den 20 TL'ye kadar düşüş göstereceği kaydedildi.



TEZGAHLARDA KİLOSU 20 LİRA İSTANBUL'DA 40 LİRA



Karadeniz'deki av yasağının devam etmesi nedeniyle Hamsinin kilosu 15-20 lira arasında değişiyor. İstanbul'da 40 lira. Karadeniz'de sular daha soğuk az tuzlu olduğu için hamsiler yağlı oluyor. Yasaktan sonra avcıların denize açılması ile balık fiyatlarında düşüşün yaşanacağı kaydedildi.