Turkish Cargo, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, salgın nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 'Payload Asia Awards 2020'de 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçilerek ve 'Overall Carrier Of Year' ödülüne layık görüldü.



Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül törenine, 15 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Ödül kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.



Kargodan sorumlu Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ''Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometer taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir'' dedi.



Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 96'sı direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet sağlıyor