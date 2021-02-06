Rize Valisi Kemal Çeber: Denizin dibi iğne oyası gibi işleniyor

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. İlk projeye göre dolguda yüzde 90 tamamlanma sağlanan havalimanı projesinde yeni alan eklenmesiyle yüzde 76'sı tamamlandı.

"BAZI ÖZELLİKLERİYLE ALANINDA BİR İLK"

Hem ilimiz hem Artvin ili hem bölgemiz hem ülkemiz için çok değerli bir yatırım olduğunu ifade eden vali Kemal Çeber "Aslında uluslararası anlamda değer atfettiğimiz, dünyada benzeri az olan bir yatırım olmakla birlikte tamamen denize dolgu ile yapılan bir havalimanı. Alanında belki de bazı özellikleriyle bir ilk. O nedenle bazı teknikler ilk kez uygulanıyor o nedenle çok özel mühendislik teknikleri gerektiriyor. Havalimanımızda denizin dibi neredeyse iğne oyası gibi işleniyor. Denizin dibinde dalgıçlarımız var, çok ince detaylı çalışan teknik aletlerimiz var, gemilerimiz var yani çok özel bir yöntem uygulanıyor" dedi.

"HAVALİMANINDAN AYDER'E HELİKOPTERLE ULAŞILABİLECEK"

Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte cazibe merkezi olan turizm alanlarına ulaşımın daha da kolay olacağını dile getiren Vali Ceber , "Havalimanımız sadece havalimanı olarak kalmıyor ülkemizin ekonomisinin, ticaretinin, sosyal hayatını ve özellikle de turizmini etkileyecek. Hem Artvin hem Rize hem de tüm Karadeniz için büyük bir yatırım. Bizim ilimizin geleceğini çayla beraber kurguladığımız ikinci ana turizm. Ve havalimanı bize bu anlamda çok büyük hizmet edecek. İnsanlar, yeni yapacağımız 45 dakikalık yolla Ayder'e çok rahat bir şekilde ulaşacak. Hatta yeni yapacağımız Ayder Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapacağımız helikopter pistiyle arzu edenler havalimanından Ayder'e helikopterle ulaşabilecek.

"RİZE'YE ÖZGÜ BİR MİMARİYLE YAPILACAK, KULESİ ÇAY BARDAĞI ŞEKLİNDE OLACAK"

Vali Çeber, Rize -Artvin havalimanının Kulesinin çay bardağı, giriş takının çay yaprağı ve terminal binasına kadar tüm alanlarının Rize'ye özgü mimari ile yapılacağını, havalimanının içerisinde Çay Müzesi'nin de yer alacağını da ifade etti.

"PANDEMİ HAVALİMANININ İNŞASININ TAMAMLANMASINI ERTELEDİ"

Korona virüs salgını nedeniyle çalışan sayıları düşürüldüğü için 2020 yılının Ekim ayında açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın ilk uçak inme tarihinin bu yılın sonuna ertelendiğini ifade eden Çeber "Pandemi dönemi yaşıyoruz. Her şeyi olduğu gibi bizim havalimanımızı da pandemi etkiledi. Bizim esas niyetimiz 2020 yılı 29 Ekim tarihinde ilk uçağın inmesiydi ama, her şeyden önemlisi insan sağlığı dediğimiz için havalimanında ki iş programı pandemiye göre güncellendi. En geç bu yılın sonu uçağı indirecek şekilde programımız güncellendi. İnşallah yıl sonunu geçirmeyecek şekilde Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz o dur, biz ilk uçağı indireceğiz" dedi.

"BİTTİĞİNDE YÜZ AKIMIZ OLACAK"

Rize Valisi Kemal Ceber, Rize-Artvin Havalimanı'nın bittiğinde bir yüz akı projesi olacağını belirterek " havalimanı inşaatında çok teknik çalışmalar yapıyoruz. Her türlü detaya önem veriyoruz. Adeta kılı kırk yarıyoruz.çünkü bu proje bitiğinde ülkemizin yüz akı bir proje olacak." dedi.