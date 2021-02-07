Dev Macar şirket medikal yatırımı için Türkiye'ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank ile Szijjarto, yarın Ankara'da bir araya gelecek. Peter Szijjarto'nun Türkiye ziyareti, 8 Aralık 2020'de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısının ardından, bu yıl Macaristan'dan Türkiye'ye yönelik ilk üst düzey ziyaret olacak.

Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Varank ve Szijjarto, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından yatırımın yapılacağı alanda incelemede bulunacak. İki bakan, daha sonra yatırım hakkında bilgi verecekler.

Geçen yıl haziranda Ankara'da bir araya gelen Varank ve Szijjarto, Türkiye ve Macaristan arasında medikal sanayi sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardı. Bu doğrultuda 11 Kasım'da gerçekleştirilen medikal sektör yuvarlak masa toplantısında iki ülke firmaları bir araya gelerek karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirmişti.

Medicor firmasının kuvöz üretimi için Ankara'daki 2 milyon avroluk yatırımı, Macaristan tarafından medikal sanayi alanında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk doğrudan yatırım olması nedeniyle önem taşıyor ve iki ülkenin medikal sektörleri arasında iş birliğinin gelişmesine yönelik öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Firmanın yatırımı, yatırım teşvik sistemi kapsamında 1. bölgede yer alan Ankara'da gerçekleştirilecek olmasına rağmen, medikal sanayisinin öncelikli sektörler arasında yer alması nedeniyle 5. bölge teşviklerinden yararlanacak.

MEDİCOR FİRMASI HAKKINDA

Macaristan'ın en eski ve en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor, 1953'ten beri faaliyet gösteriyor. Ürettiği kuvözlerle dünyanın her yerinde pazar payı olan firma, 2009'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yapılan sözleşmeyle uluslararası örgütlere de tedarik sağlıyor.

Yenidoğan inkübatörleri, yenidoğan ısınma ve resüsitasyon masaları gibi ürünler üreten firmanın neonatal bakım ürünleri, Rusya, Ürdün ve Afrika ülkeleri de dahil 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen medikal sektör yuvarlak masa toplantısında şekillenen Türkiye'ye yatırım kararıyla firma, Macaristan'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşımayı planlıyor. Türkiye'de üretilecek ürünler, iç pazarın yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına da sunulacak.

Firma, ASO 2. OSB'de gerçekleştirileceği yatırımla 2022 yılının ilk yarısında üretime başlayacak.

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