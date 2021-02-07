Doğu Anadolu'nun 2021'in ilk ayındaki ihracat artışı Türkiye ortalamasını geçti

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 148 ülkeye ürün gönderildi.

Ocak 2020'de 141 milyon 787 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın aynı aydaki ihracatı yüzde 34,9 artışla 191 milyon 249 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu oranla yüzde 2,5 olan Türkiye ocak ayı ihracat artış oranının üzerine çıkıldı.

Yeni yılın ilk ayında en fazla ihracat artışı, sanayi, tarım ve madencilik sektöründe kaydedildi.

Geçen yıl ocak ayında sanayi sektöründe 104 milyon 629 bin, tarımda 29 milyon 107 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın ilk ayında sanayide yüzde 22,27'lik artışla 127 milyon 927 bin dolarlık, tarımda 67,60'lık artışla 48 milyon 784 bin dolarlık, madencilikte ise 65,66'lık artışla 13 milyon 336 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak ayında sanayide en çok ihracat yapılan sektör 18 milyon 358 bin dolarla kimya sektörü oldu. Bu sektörü 17 milyon 930 bin dolarla makine sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe 12 milyon 295 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 956 bin, yaş meyve ve sebzeden 2 milyon 956 bin, meyve sebze mamulleri ve süs bitkilerinden 2 milyon 935 bin dolarlık ihracat geliri elde edildi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ocak ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 50 milyon 827 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 15 milyon 877 bin dolarla İran, 11 milyon 144 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 10 milyon 979 dolarla Almanya, 9 milyon 507 bin dolarla Belçika ve 6 milyon 624 bin dolarla Suriye izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, yeni yıla ihracat anlamında hızlı başladıklarını, yıl içinde daha çok artışa imza atacaklarını söyledi.

Ocak ayında 191 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden Tanrıver, "Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34'lük artışımız oldu. DAİB olarak artış gösteren birlikler içinde ikinci sıradayız." dedi.

Tanrıver, bu yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini, çalışmalarını bu yönde kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

"GEÇEN YILA GÖRE ÜLKELERDE CİDDİ İHRACAT ARTIŞIMIZ VAR"

Tanrıver, şunları kaydetti:

"Önceki yılın aynı ayına göre ülkelerde ciddi ihracat artışımız var. İller arasında da Şırnak, Bitlis, Iğdır, Van ve Erzurum'dan artış oldu. İhracat arttıkça ihracatçımızın yüzü de gülüyor. Gelişmişliğin en büyük faktörü ihracattır. Bu bölgede yatırım yapan, ihracat odaklı çalışanlar her zaman kazanır."

Tanrıver, Türki Cumhuriyetlere kesintisiz ulaşımın başlaması, yakın zamanda Nahçıvan koridorunun oluşturulmasıyla avantaj sağlayacaklarını dile getirdi.

İhracatçıların e-ticaret yapmalarını isteyen Tanrıver, şöyle dedi:

"Yıl sonu ve sonrasında ihracatın önemi daha çok artacak, ihracat rakamları yükselecek. Karabağ, yıllardır kanayan sorunumuzdu, çok şükür çözüldü. Bu çözümle Türki Cumhuriyetlerine kesintisiz bağlantı yolumuz kurulacak. Dünyada en önemli şey üretimin yanında lojistiktir. Bölgemizdeki koridor üzerinden Çin'e trenler gitmeye başladı. Biz de buralardan ürettiklerimizi trenle göndermeyi arzuluyoruz."

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