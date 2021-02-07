SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Şubat Pazar)

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı sert bir düşüşle kapattı. Yeni haftada altının nasıl bir yön seyredeceği ise yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar ciddi bir yükseliş yaşayan altın sonrasında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Peki, altın fiyatları 7 Şubat Pazar günü ne kadar? İşte 7 Şubat bugün gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

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