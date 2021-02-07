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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Şubat Pazar)

HABERİ: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar? (7 Şubat Pazar)

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları korona salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kırdı. Kasım ayına kadar bu hızlı yükselişini sürdüren altın, daha sonra gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçti. Bu süreçte güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 7.2.2021 09:48 Son Güncelleme: 7.2.2021 09:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Şubat Pazar

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı sert bir düşüşle kapattı. Yeni haftada altının nasıl bir yön seyredeceği ise yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar ciddi bir yükseliş yaşayan altın sonrasında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Peki, altın fiyatları 7 Şubat Pazar günü ne kadar? İşte 7 Şubat bugün gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 7 Ocak 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,62

SATIŞ: 400,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.741,00

SATIŞ: 2.782,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ: 2.664,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.339,00

SATIŞ: 1.361,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 669,00

SATIŞ: 683,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 410,86

SATIŞ: 410,95

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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Şubat Pazar)
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