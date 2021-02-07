Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu

CumhurbaşkanlığıFinans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları belirlendi. Katılım finansının geliştirilmesi için kamu kurumları ve sivil örgütler arasında koordinasyonu sağlayacak başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip ederek, sonuçlarını Cumhurbaşkanı'na raporlayacak.