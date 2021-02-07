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test sürüşleri başlıyor

() hattı test sürüşleri yarın başlayacak.

DHA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 12:57 Son Güncelleme: 7.2.2021 13:11 ABONE OL
Konya-Karaman YHT test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya- Karaman YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat'tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek. Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak. Hat işletmeye açıldıktan sonra Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek. Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

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Konya-Karaman YHT test sürüşleri başlıyor
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