Sözleşmeli personelin yıllık iznine koruma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sözleşmeli kamu personelinin kullanılmayan yıllık izinlerinin devrine onay çıktı. Yaklaşık 400 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren kararla kullanılmayan izinler sonraki yıllara devredilebilecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 salgını ile mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" diye konuştu. Bakan Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin, çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.Selçuk, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Kamuda 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.