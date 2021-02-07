TMO, gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için besicilere uygun fiyatlı yem satıyor

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yem fiyatlarındaki artışa yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyada yem ham maddelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu dile getiren Güldal, bu seyir ve kur farkından dolayı Türkiye'deki fiyatların da geçen yılın kasım ayına kadar artış gösterdiğini söyledi.

Güldal, kurun gerilemeye devam etmesi, yurt dışı piyasaların oturması, yeni hasat dönemine yaklaşılması, stokların yeterli olması gibi etmenlerin piyasayı biraz rahatlattığını belirterek şöyle devam etti:

"Ama Çin, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan gibi büyük alıcı ülkeler çok yüklü alımlar yaptılar. İhracatçı ülkeler de bu alımlar neticesinde fiyatlarını yükselterek satış yapma eğilimine girdi. Dünyada fiyatların artmasının en temel sebeplerinden birisi bu. Salgın ve kuraklık riskine karşı böyle bir eğilim mevcut. Herkes mümkün olduğu kadar uzun vadeli ihtiyacını görme peşinde. O da fiyatların artışına sebep oldu."

"ÜRETİCİNİN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYORUZ"

Yem ham maddelerinde fiyat artışlarının hayvancılıkla uğraşan besici ve yetiştiricileri daha az etkilemesi için uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirten Güldal, "Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem ham maddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz. Hatta küçük üreticilerimizin de kolay yararlanmalarını sağlamak için üretici birlikleri üzerinden ve kredi kartıyla da kendilerine 3 aya kadar vadeli satışlar yapabiliyoruz." diye konuştu.

Güldal, üretici için yem maliyetini azalttıklarını vurgulayarak, "Çok uygun fiyatlarla, piyasada tonu 1650-1170 lira aralığında olan arpayı 1525 liradan satıyoruz." dedi.

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