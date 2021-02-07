Yeni Kremençuk Köprüsü’nü Doğuş İnşaat yapacak

Yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da birçok önemli yatırımı hayata geçiren Doğuş İnşaat, yurtdışında dev bir projeye daha imza atıyor. Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde yapılacak Yeni Kremençuk Köprüsü ihalesini kazanan şirket, yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğundaki karayolu köprü projesiyle, Kremençuk Bölgesi'ne 720 metre açıklığında eğik askılı bir adet köprü ve yaklaşım viyadükleri kazandıracak.Söz konusu yatırım Doğuş İnşaat'ın Ukrayna'da gerçekleştirdiği Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik çalışmalarının ardından dördüncü büyük proje olacak. Köprü, Kremençuk şehrinden geçen Dnipro nehri üzerinde bölgedeki tek karayolu ve demiryolu nehir geçişini sağlayan Tarihi Kremençuk Köprüsü'nün yakınına inşa edilecek.Doğuş İnşaat ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, bugüne kadar inşaat ve müteahhitlik sektöründe toplam değeri 28.2 milyar doları aşan 250'den fazla alt ve üstyapı projesini hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Hüsnü Akhan, "Ukrayna'nın en büyük projelerinden birini daha üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Üstlendiğimiz her projede ve gittiğimiz her bölgede ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel gelişime katkı sağlıyor, bölgeyi dönüştürüyor, geliştiriyoruz. Doğuş İnşaat insanlığa ve modern hayata hizmet eden eserler inşa etmeye devam edecek" diye konuştu.