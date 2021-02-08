1 milyon 250 bin ton patates depoda bekliyor

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, Nevşehir'in Türkiye'nin soğuk hava deposu konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin çeşitli illerinde yetişen patateslerin Nevşehir'de saklandığını söyledi.

Kışlık patateslerin soğuk hava depolarına alındığını ve ihtiyaç duyuldukça depolardan sevk edildiğini aktaran Çalışkaner, depolarda şu anda 1 milyon 250 bin ton patates olduğunu söyledi.

Kışlık patateslerin tüketilmesi için bir aylık bir süre kaldığını aktaran Çalışkaner, patatesin 1 ay içerisinde tüketilmediği takdirde havaların da etkisiyle çürüyeceğini ifade etti.

Çalışkaner, "İç piyasada tüketmek için bu patatesleri sosyal yardımlaşma kuruluşları, belediyeler alabilir ve ihtiyacı olan vatandaşlara sunabilir. Bu çalışmayla patates çiftçinin elinde kalmaz ve çiftçi önümüzdeki yıllarda da patates ekimi yapar. Aksi takdirde satılmayan patates çiftçinin sermayesini etkileyeceği için önümüzdeki sene çiftçi patates ekmeyebilir." dedi.

Çalışkaner, şu anda patatesin depodan çıkış fiyatının 60 kuruş olduğunu kaydetti.

"İHRACAT İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

Çalışkaner, patatesin yurtdışına ihraç edilmesi için destek gerektiğini belirterek, "Yurtdışına ihracat için destek verilmesi gerekiyor. Azerbaycan patates talep ediyor ama tır başına 3 bin dolar vergi alıyor. Bu vergi ödendiği zaman patates maliyetine satılmış oluyor ve sürüm olmuyor. Bu verginin alınmaması ya da çok az bir miktara düşürülmesi gerekiyor. Nakliye de maliyete çok etki ediyor. Nakliyede de destek almamız gerekiyor ki ihracat ve tüketim yapacak kişiler patates alsın." diye konuştu.