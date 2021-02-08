ADASO Başkanı Kıvanç: Şimdi panik değil, plan yapma zamanı

Dünyanın virüsün yarattığı tehlike ile mücadele ettiğini vurgulayan Kıvanç "Virüs ekonomik anlamda da tüm ülkelere büyük yaralar açtı ve açmaya da devam ediyor. Mevcut durumda birçok ülkede Kovid-19 etkileri artarak sürerken, ülkemizde gelinen son noktada yavaş yavaş bir normalleşmeden söz edebiliyoruz" diye konuştu.

Adana'da salgın sonrasında temel gıda ve hijyen ürünleri dışındaki bazı sanayi kollarında, üretimin azaldığını, bazılarında da tümüyle durduğunu aktaran Kıvanç, "Adana sanayisinin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için bize ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi devletin en üst düzey yetkilileri başta olmak üzere tüm mercilere ileterek sorunların çözümüne yönelik çalıştık" dedi.

Nitekim ilettikleri birçok sorun ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınarak uygulandığını aktaran Kıvanç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve sonrasında alınan ek tedbirler doğru ve hızlı bir adım olarak görüyoruz. Hükümetimiz tarafından atılan bu adımlar iş dünyamız için memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.