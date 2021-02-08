Dogecoin ne kadar, kaç TL? 8 Şubat Dogecoin fiyatı

Dogecoin tüm zamanların en meşhur capslerinden birine dayanan bir kripto para birimidir. Dikkat çekici bir şekilde, Dogecoin'in bir caps simgesi olması kripto borsasında hayatta kalmasına zarar vermedi. Dogecoin, yıllar boyunca bir dizi girişim için fon toplayan özel bir kullanıcı topluluğuna sahip. Dogecoin ne kadar sorusunun son zamanlarda daha fazla araştırılmasının nedeni ise, kriptoparaların pandemi döneminde önemli bir çıkış yapması.

DOGECOIN NE KADAR?

Dogecoin 8 Şubat itibariyle $ 0,073691 değerinde

Bitcoin'in 2009'da gelişi, dijital para birimleri için taşkın kapılarını açtı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (veya altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor. Daha önceki kripto paralar arasında Dogecoin belki de en eşsiz fırsatlardan birini sunuyordu.