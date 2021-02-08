Evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri başlıyor! İşte 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanmakta olan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da il il yatırılacak. Bu kapsamda ödemelerden faydalanmakta olan binlerce vatandaş ödeneğin hesaba geçeceği o tarihi merakla bekliyor. İkamet ettikleri illerde ödemelerin başlayıp başlamadı sorgulanırken bu işlem kişiler tarafından e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. İşte 8 Şubat evde bakım maaşı ödemelerine dair gelişmeler…

8 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat ayına gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.