Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 8 Şubat Evde bakım maaşı yattı mı, bu ay ne zaman yatıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanmakta olan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da il il yatırılacak. Bu kapsamda ödemelerden faydalanmakta olan binlerce vatandaş ödeneğin hesaba geçeceği o tarihi merakla bekliyor. İkamet ettikleri illerde ödemelerin başlayıp başlamadı sorgulanırken bu işlem kişiler tarafından e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. İşte 8 Şubat evde bakım maaşı ödemelerine dair gelişmeler…
8 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat ayına gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.