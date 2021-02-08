Fuat Oktay OSB’ye 38 milyon kaynak

Boğazlıyan İlçesi'nde yapımı planlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu tamamlandı. Proje için bakanlık tarafından 38 milyon 100 bin TL kaynak ayrıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın ilçenin ve özellikle bölgenin geleceği adına titizlikle yürüttüğü Fuat Oktay OSB'de yoğun bir çalışma programı izleniyor.

Başkan Coşar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınarak, 38 milyon lira kaynak aktarılan Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan hazine parselinin Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'ne devrinin yapıldığını bildirdi.

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan özel mülkiyetli parsellerin kamulaştırma işlemlerinin de devam ettiğini hatırlatan Coşar, şu bilgileri verdi:

"Uygulama imar planı çalışmalarına başlanmış, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının proje süreci devam etmektedir. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik dağıtım lisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya başvuruda bulunulmuştur. Bu süreç ile ilgili; mart ayı içerisinde elektrik dağıtım lisansı onaylanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçemize hayırlı olsun."