Hatay Millet Bahçesi'ne ilk kazma Mayıs'ta

Yapılacak Millet Bahçesi ile birlikte kente eşsiz bir eser daha kazandırılacağını ifade eden Yayman, "Eski stat alanı mevcut parkla birleştirilerek Antakya'nın en güzel ve en yeşil alanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi söz verdiği büyük eser için düğmeye basılıyor. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yakından takip ediyor. Bu güzel eseri TOKİ, Hataylıların hizmetine sunacak" dedi.

Millet Bahçesi'ne ilk kazmanın bu yılın Mayıs ayında vurulacağını ifade eden Yayman, "Böylesine eşsiz bir eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu başarabilirdi. Eski stat tamamen sökülecek, mevcut parkla birleştirilecek ve sadece Antakya'nın değil Hatay'ımızın nefes alacağı bir yeşil alan olacak. İçerisinde gül, su bahçeleri, yürüyüş, bisiklet yolları, festival, etnospor alanı, mescit, açık otopark ve sosyal donatı alanları yer alacak. Hep söylüyoruz. Bu ülkeye bir hizmet yapılırsa bunu AK Parti yapar" diye konuştu.