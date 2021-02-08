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'ne ilk kazma Mayıs'ta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, 'nın yeni yerine taşınmasıyla eski stadın yerine 'nin yapılacağını ve ilk kazmanın da Mayıs'ta vurulacağını söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.2.2021 13:29 Son Güncelleme: 8.2.2021 13:38 ABONE OL
Hatay Millet Bahçesi'ne ilk kazma Mayıs'ta

Yapılacak Millet Bahçesi ile birlikte kente eşsiz bir eser daha kazandırılacağını ifade eden Yayman, "Eski stat alanı mevcut parkla birleştirilerek Antakya'nın en güzel ve en yeşil alanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi söz verdiği büyük eser için düğmeye basılıyor. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yakından takip ediyor. Bu güzel eseri TOKİ, Hataylıların hizmetine sunacak" dedi.

Millet Bahçesi'ne ilk kazmanın bu yılın Mayıs ayında vurulacağını ifade eden Yayman, "Böylesine eşsiz bir eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu başarabilirdi. Eski stat tamamen sökülecek, mevcut parkla birleştirilecek ve sadece Antakya'nın değil Hatay'ımızın nefes alacağı bir yeşil alan olacak. İçerisinde gül, su bahçeleri, yürüyüş, bisiklet yolları, festival, etnospor alanı, mescit, açık otopark ve sosyal donatı alanları yer alacak. Hep söylüyoruz. Bu ülkeye bir hizmet yapılırsa bunu AK Parti yapar" diye konuştu.

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Hatay Millet Bahçesi'ne ilk kazma Mayıs'ta
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