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İhracatçı Bulgaristan’ı yeni ihracat üssü yaptı

METİN CAN METİN CAN
Giriş Tarihi: 8.2.2021 ABONE OL
İhracatçı Bulgaristan’ı yeni ihracat üssü yaptı
NAVLUN fiyatlarındaki fahiş artışlar ve konteyner sıkıntısı ihracatçıların bir numaralı gündem maddesi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, "Bulgaristan ülke ihracatımız için kritik öneme sahip. Toplam ihracatımızın yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmı yıllık bir milyon TIR ile bu ülke üzerinden geçiyor. Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat TIR'larımızı Bulgaristan'dan ve Balkanlardan hızlıca geçirip Avrupa'da bir lojistik merkezi kurabiliriz. İhracatımızı artırmak için yenilikçi çözümlere gitmemiz şart" dedi. Türkiye'nin özellikle Avrupa'ya gerçekleştirdiği ihracatın Bulgaristan üzerinden yıllık bir milyon TIR ile gerçekleştiğinin altını çizen Zeki Sarıbekir şöyle konuştu: "Kapıkule ağırlıklı olmak üzere Dereköy ve Hamzabeyli sınırlarında Bulgaristan üzerinden senede bir milyon TIR'lık bir ticaret yapılıyor. Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke. Sadece bir komşu değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılan kapımız. Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmı Bulgaristan üzerinden geçiyor. Avrupa'ya gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 20'lik bölümünü trenle aktarabiliriz."

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İhracatçı Bulgaristan’ı yeni ihracat üssü yaptı
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