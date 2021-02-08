Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 8 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi yakından takip ediliyor. Pandemi boyunca yatırımcısının tercihlerinden olan sarı metal aşı haberleri sonrasında düşüşe geçti. Tam bu noktada Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile uzman yorumları merak edilmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gram altın 410 liradan işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021

Piyasalar güne başlarken altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan hareket etmek istemiyor. Bugün gram altın 410 TL, çeyrek altın 669 TL'den işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış ve satış detayları!