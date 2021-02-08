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’da gelişmeleri: 8 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ’dan haberleri gelmeye başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce canlı ve güncel rakamlar bilgisini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı aşağı yönlü değişimle eski seviyesine geri dönen gram 410 lira iken 669 liradan işlem görüyor. Kasım ayından itibaren düşüşe geçen sarı metalin şubat ayı boyunca izleyeceği grafik ise merak konusu oldu. Peki ? 8 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.2.2021 07:22 Son Güncelleme: 8.2.2021 07:23 ABONE OL
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 8 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi yakından takip ediliyor. Pandemi boyunca yatırımcısının tercihlerinden olan sarı metal aşı haberleri sonrasında düşüşe geçti. Tam bu noktada Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile uzman yorumları merak edilmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gram altın 410 liradan işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021

Piyasalar güne başlarken altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan hareket etmek istemiyor. Bugün gram altın 410 TL, çeyrek altın 669 TL'den işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış ve satış detayları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,42

SATIŞ: 399,79

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.338,00

SATIŞ: 1.360,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ: 2.664,60

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.740,00

SATIŞ: 2.781,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.339,00

SATIŞ: 1.361,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 410,86

SATIŞ: 410,95

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 669,00

SATIŞ: 683,00

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Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 8 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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