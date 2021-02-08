Küba özel sektöre kapılarını açıyor

KÜBA'DA devlet kontrolündeki birçok sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilecek. Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyetine izin verileceğini açıkladı. Ülkede özel şirketlerin faaliyet gösterebileceği alanların sayısı 127'den yaklaşık 2 bine çıktı. Feito, 124 sektörün ise devlet kontrolünde kalmaya devam edeceğini belirtti. Küba'da yüz binlerce küçük çiftliğin yanı sıra zanaatkarlar, taksiler ve küçük işletmeler devlet dışı sektörü oluşturuyor.