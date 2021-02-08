Otomotivin lojistiği raylara çıktı

Otomotivsektörünün lojistikte yeni gözdesi demir yolu. 2019'da 50 milyon dolar yatırımla demir yolu bağlantısını tamamlanan DP World Yarımca Terminali'nde geçtiğimiz yıl tüm demir yolu taşımasının yüzde 14'ünü otomotiv sektörü tek başına gerçekleştirdi. Limana 60 kilometre mesafedeki Toyota'nın Sakarya üretim tesisleri de konumu nedeniyle bu hizmetin en yoğun kullanıcılarından biri oldu. Otomotiv devi, taşıdığı bitmiş ürün, parça ve aksesuvarlarla demir yolu hattındaki toplam otomotiv yükünün yüzde 12'sinden fazlasını yaptı.DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, tedarik zinciri yönetiminin önem kazandığı bu dönemde demir yolu ve deniz yolu kombinasyonunun otomotiv sektörü başta olmak üzere taşımacılıkta finansal ve çevresel açıdan sürdürülebilir çözüm olduğunu dile getirdi. Adams, Toyota gibi markalar sayesinde en uygun maliyetli ve çevre dostu taşımacılık çözümü olan demir yolu ve deniz yolu kombinasyonunu artırmaya devam edeceklerini belirtti. Adams, böylece tüm taşımalarda hem finansal olarak hem de çevresel etki açısından en sürdürülebilir çözümü sunabileceklerini açıkladı.2019'a göre konteyner taşımacılığında demiryolu hattının TEU bazında yüzde 10'un üzerinde arttığını söyleyen Kris Adams "Demir yolu ve deniz yolunun birlikte kullanımı küresel taşımacılık sektöründe çok daha yaygın hale gelecek. Türkiye otomotiv sektörüne de vizyoner ve çevreci bakış açıları için teşekkür ederiz" dedi.