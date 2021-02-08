Selçuk Belediyesi’nden 5 milyon TL’lik arsa satışı

Selçuk Belediyesi, 23 Şubat'ta gerçekleştireceği ihalede Selçuk Mahallesi'ndeki 102 ada 17 parsel numaralı 7 bin 530 metrekare arsasını satacak. İhalenin duyurusunda, "Taşınmazın tapu kaydına göre üzerinde "TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 846,23 m2 daimi irtifak hakkı" vardır. Taşınmazın üzerlerindeki bütün takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. Bu gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36.maddesi gereğince 'Kapalı Teklif Usulüyle' satış ihalesi yapılacaktır. 7 bin 530,54 metrekare miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz tahmin edilen Bedel 5 milyon lira, geçici teminat bedeli 150 bin lira. İhale tarihi 23 Şubat 2021. İhale saati:11.00'dır. İhale şartname bedeli ise 2 milyon liradır." denildi.