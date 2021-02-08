Türk ve Macar iş dünyasına üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlar için destek sağlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto başkanlığındaki iki ülke heyeti Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakanın şahitliğinde Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakan Pekcan, imza töreni sonrası basın mensuplarına görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Szijjarto ile yeni tip koronavirüs salgını döneminde sık sık görüştüklerini belirten Pekcan, Macaristan ile dostane ilişkilerden son derece memnun olduklarını söyledi.

Pekcan, bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artırmak üzere el birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şu anda karşılıklı ticaretimiz 2,7 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Macaristan Başbakanı'nın hedefledikleri üzere 6 milyar dolara ulaşmak için çalışmalarımız devem ediyor." diye konuştu.

İş insanlarını Macaristan ve Türkiye'de ortak yatırım ve iş birlikleri için cesaretlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Sayın Szijjarto'ya bu konuda öncü rol oynadığı için Macar firmalarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank ile Macaristan ihracat kredi sigorta kuruluşu arasında iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde yapacağı projelerde finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak ve onlara daha projeler alırken destek sağlayacak. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce Afrika ile ilgili 2 çalıştay yapmıştık ve pandemi sonrasında Sayın Bakan ile tekrar Afrika çalıştayını Budapeşte'de gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık."

Pekcan, Szijjarto'nun eş başkan olduğu Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda geçiş kotalarının 74 bin artırıldığına işaret ederek, "Hala Romanya-Macaristan sınırında bekleyen tırlarımızda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Elektronik kayıt sistemiyle ilgili bazı sıkıntıları var nakliyecilerimizin, bunları da kendileriyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

TÜRK İŞ DÜNYASINA UZUN DÖNEM VİZE TALEBİ

Bakan Pekcan, Türk iş insanları ve Macaristan'da çalışan personelin "D" tipi (uzun dönem) vize alması konusunda Szijjarto'nun desteğini istediklerini ve kendilerinin bu konuda talimat verdiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuların da gündeme geldiği bilgisini veren Pekcan, "Karşılıklı olarak başta Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve tam üyelik müzakereleri olmak üzere demir-çelik ürünlerinde alınan önlemleri, ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda Türkiye'nin de eşit finans imkanlarından yararlanması koşullarını kendilerine dile getirdik." dedi.

İmzalanan anlaşmanın iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendireceğine ve artıracağına inandığını belirten Pekcan, başta Macaristan olmak üzere AB ülkeleriyle ticaret ve ekonomi alanlarında görüşmeleri sıklıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Pekcan, Türk şirketlerinin Macaristan'da katıldıkları ihalelere ilişkin de bilgi vererek, "Hızlı tren ve elektrikli otobüs ihaleleri var. Sayın Bakan ile Türk firmalarının şansının yüksek olduğunu değerlendirdik " diye konuştu.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

İki ülke arasındaki iş birliği anlaşmasına Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve MEHIB Genel Müdürü Jakli Gergelyand imza attı.

Anlaşmayla Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta desteği sağlanmasına imkan tanınacak.

Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatının tek dokümantasyon ve ortak finansal koşullar ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreciyle desteklemesine yönelik mekanizma, sektörden gelecek talepleri karşılamak üzere hazır hale getirildi.

Türk Eximbank'ın Macaristan'ın yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka ve yakın zamanda Avusturya'nın ihracat kredi kuruluşuyla imzaladığı reasürans anlaşmaları bulunuyor. Söz konusu anlaşmalar kapsamında ilk somut işlem Irak'taki bir enerji projesine yönelik olarak Temmuz 2020'de gerçekleştirilmişti.