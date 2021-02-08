Yabancıya özel ihtisas serbest bölgesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dışa dönük dinamik yapısıyla yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülke konumunda olduğunu söyledi. İhtisas serbest bölgelerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara geniş imkânlar sağladıklarını belirten Pekcan, "İlk olarak yazılım ve bilişim sektörü için uygulamaya geçirdiğimiz ihtisas serbest bölgeleri modelini ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için genişletmeyi planlıyoruz. Tüm yatırımcıları ihtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği Anlaşması, lojistik açıdan avantajlı konumu, nitelikli ve genç nüfusu, AB standartlarındaki üretim ve kalite altyapısı ile rekabetçiliği gibi avantajların Türkiye'yi yatırımlar açısından ön plana çıkardığını ifade etti.