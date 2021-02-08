Yerli sedanlara makyaj

Türkıye'de çok satan yerli sedan modeller birbiri ardına makyajlanıyor. Tofaş Bursa tesislerinde üretilen Fiat Egea Sedan, geniş kapsamlı bir yenileme sonrasında Ocak 2021'de satışa sunuldu. Fiat Egea Sedan'ı Türkiye'de en çok satılan ilk üç otomobilden biri olan Renault Megane Sedan izledi. Daha şık ve rafine bir tasarıma kavuşan Megane Sedan, yeni teknolojileri, artan güvenlik ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor.2016 Ekim ayında lanse ettikleri Megane Sedan'ın Türk tüketicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Megan Sedan'ın bu başarıyı artırarak sürdüreceğini söyledi. Çağdaş, şöyle devam etti: "2017'de Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'ne layık görülmesi ve lanse edildiği günden bu yana ulaştığı 142 bini aşkın satış adedi otomobilin başarısını ortaya koyuyor. Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. Öyle ki C-Sedan segmenti, binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak."