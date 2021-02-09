Haydarpaşa tasarımıyla dünyada ilk olacak

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Karaismailoğlu, "Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak. İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek" dedi. Haydarpaşa Garı'nın İstanbul halkının gözbebeği ve herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Herkes bilsin ki, Haydarpaşa Garı emin ellerdedir" mesajı verdi.Bakan Karaismailoğlu, kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün kontrolünde 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binası'nın komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015'te başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık. 11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası ve Müştemilatı 2. Etap Restorasyonu'na başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Ancak malum İstanbul kadim bir şehir. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye götüren neolitik tabakaya ulaştık. İstanbul tarihine dair yeni bilgilere ulaşılmasına vesile olduk. Buna benzer bir durum Haydarpaşa Garı peronlarında rayların iyileştirilmesi çalışmalarında da yaşandı. Çalışmalar sırasında antik Khalkedon (Kalkedon) şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar gün yüzüne çıktı. Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı."KARAİSMAİLOĞLU, basın açıklaması sonrası arkeolojik kazı alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Haydarpaşa'da bir gar binası bir de eski istasyon bölgesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Buradaki kültürel mirasları açığa çıkarıp sahip çıkmamız gerekiyor. Gar binasında da çalışmalar devam ediyor. Hem kültürel mirasa sahip çıkarak buradan çıkan antik kalıntıların sergileneceği bir müze, hem de buranın bir istasyon ve ulaşım aksı olarak da hizmet vermesi için ikisini birbiriyle harmanlayarak hizmete sunmak için çalışıyoruz" dedi.