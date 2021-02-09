Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor" sözlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanladı. Bakanlık açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediğine dikkat çekildi. İşte açıklamadaki başlıklar...İzmir Büyükşehir Belediyesi bu devletin bir kurumudur. Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir. Belediyeler yurtdışından finansman sağlamadan önce bakanlığımız iznini talep etmektedir. İlgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın görüşü, belediyenin mali koşullarının uygunluğu durumunda izin verilmektedir.Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon euro finansman ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakanlığımızdan 27.08.2019 tarihinde dış finansman izni talebinde bulunmuş ve 08.11.2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22.01.2021 tarihinde ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur.Yani belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir.Bununla birlikte, 2020 yılı içeresinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı (Euribor+0.65 ila Euribor+1.1 arasında) görülmektedir.Sonuç olarak; herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir. Kılıçdaroğlu İzmir'deki konuşmasında "Hazine'nin en son aldığı borçta faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" ifadelerini kullanmıştı.