İmkansızı başardılar, Denizli’de muz ürettiler

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde 10 dekarlık alana muz serası kuran üç kuzen, yılda 65 ton muz üretmeyi başardı. Hiç kimseyi inandıramadıkları projede başarıya ulaşan 3 girişimci, 7 milyon yatırım yapıp soğuk hava deposu ve sarartma tesisi kurup her yere muz satmaya başladı.

ATIL SERAYI SATIN ALDILAR

Denizli'de eczacı Yılmaz Çetinkaya, işletmeci Tuğberk Seçkin ve galerici İsmail Çelikak domates serası olarak kullanılan fakat daha sonra kapanan 10 dekarlık bir serayı satın alarak muz üretmek için yola koyuldu. Seraya 2 bin muz fidanı diken genç girişimciler 2 yılda onca zorluğa rağmen yılda 65 ton muz hasat ederek " bu soğuk iklimde muz mu olur?" sorusunu tarihe gömdüler.

HİÇ KİMSE İNANMADI

Bu projeye başladıklarında hiç kimseyi bu konuda inandıramadıklarını söyleyen Tuğberk Seçkin, "Elverişli iklim koşulları nedeniyle sadece Antalya ve Mersin'de üretilebilen muzları Denizli'de üreteceğimizi söylediğimizde hiç kimse bize inanmadı. Bir çok ziraat mühendisi bile bunun mümkün olmadığını söyledi. Hatta bir çok banka projemize inanamayıp bize sırt çevirdi. Fakat biz zoru başardık " dedi.

"HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI"

Her şeyin bir domates serasını satın almakla başladığını söyleyen Seçkin, " Kuzenim Yılmaz'ın böyle bir seranın varlığından bahsetmesiyle başladı aslında hikayemiz. Bu bölge de muz yetiştirip yetiştirilemeyeceğini uzun süre araştırdık Görüştüğümüz bir çok ziraat mühendisi iklim koşulları nedeniyle bunun mümkün olamayacağını söyledi. Daha sonra bir şekilde yollarımız Ziraat Mühendisi Cansu Kara, ile kesişti. O bu konuda oldukça deneyimliydi. Bize her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi. Ve bu şekilde üretime başladık" diye konuştu.

7 MİLYONLUK YATIRIM

10 dekarlık alanda kurdukları serada yılda 65 ton muz üreterek marketlere pazarladıklarını söyleyen Seçkin konuşmasını şöyle tamamladı " Bölge deki tek soğutma ve sarartma tesisinin sahibiyiz. Üretim sürecinden oldukça memnununuz. Saha aslında jeotermal su kaynakları açısından oldukça verimli bir bölge. Biz şuan ısıtmayı kömürle sağlıyoruz. Jeotermal kaynakları kullanmak için gerekli adımları attık. Bunu sağladığımızda üretim kapasitemizi de artırmış olacağız. Şuan "mümkün değil" diyen bir çok insan danışmanlık hizmeti için kapımızı çalmaya başladı"